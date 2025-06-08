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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الاتحاد السكندري والفتح الرباطي في الدوري الأفريقي

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام فريق الفتح الرباطي المغربي، في ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة، المقام حاليا في جنوب أفريقيا.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري مع الفتح الرباطي المغربي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة “صن بيت”.

 البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الافريقية بقائمة تضم 12 لاعب هم أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

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