الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرور بالقاهرة والجيزة بعد انتهاء إجازة العيد

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، حالة من الانسيابية النسبية في الحركة المرورية، مع ظهور كثافات متقطعة في عدد من المناطق نتيجة زيادة الأحمال وأعمال التطوير الجارية.

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ففي القاهرة، سادت حالة من السيولة على أغلب المحاور، خاصة في مناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة، وصلاح سالم، في حين ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري أكتوبر ونفق الأزهر بسبب التكدسات المعتادة وقت الذروة، إلى جانب بطء في حركة السير بمحيط وسط المدينة وخاصة اتجاه غمرة والتحرير.

أما في الجيزة، فقد شهدت مناطق الدقي، العجوزة، والمهندسين تباطؤًا نسبيًا في الحركة، مع تسجيل كثافات أعلى شارع الهرم ومحيط محطة مترو الجيزة، بسبب أعمال الحفر والإنشاء المستمرة ضمن خطة تطوير الخط الرابع للمترو. بينما ظلت الحركة مستقرة على محاور رئيسية مثل الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكورنيش النيل.

 من جانبها، كثّفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها الميداني لتيسير الحركة والتعامل الفوري مع أية أعطال أو حوادث محتملة، فيما وجّهت السائقين باتباع تعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة لتجنّب الزحام، خصوصًا خلال فترات الذروة.

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