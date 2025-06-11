حريق يلتهم مخبزا في 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق التهم مخبزا أسفل الطريق الأوسطي في ميدان صينية الواحات بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مخبز في صينية الواحات أسفل الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتمت السيطرة على النيران والانتهاء من عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعالها مرة أخرى.

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