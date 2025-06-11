الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم مخبزا في 6 أكتوبر

حريق مخبز
حريق مخبز

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق التهم مخبزا أسفل الطريق الأوسطي في ميدان صينية الواحات بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية.

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تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مخبز في صينية الواحات أسفل الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتمت السيطرة على النيران والانتهاء من عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعالها مرة أخرى.

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