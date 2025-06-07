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ترامب: إيلون ماسك أهان منصب رئيس أمريكا

ترامب وإيلون ماسك،
ترامب وإيلون ماسك، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت: إن إيلون ماسك أهان منصب رئيس أمريكا.

ترامب: إيلون ماسك أهان منصب رئيس أمريكا

وردا على سؤال وجهه له أحد الصحفيين حول انتهاء علاقته مع إيلون ماسك، قال ترامب: “أعتقد ذلك”.

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ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة لهذا السبب

وأضاف ترامب أن هناك أمورا أكثر أهمية من الرد على إيلون ماسك.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  توعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة للغاية إذا شارك في تمويل مرشحين ديمقراطيين.

ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة

 وفي وقت سابق لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية إلغاء عقود شركات حليفه السابق إيلون ماسك مع الحكومة.

وأضاف بابتسامة خفيفة إنه كان يمزح بشأن النقطة الأخيرة،إلا أنه أوضح أنه لا ينوي استعادة المفتاح الذهبي الرمزي الذي قدمه لماسك الأسبوع الماضي خلال حفل وداعي أقيم في المكتب البيضاوي، قبل أن يتفجر الخلاف بينهما.

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ترامب أمريكا إيلون ماسك

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