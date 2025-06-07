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خارج الحدود

ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة لهذا السبب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  توعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة للغاية إذا شارك في تمويل مرشحين ديمقراطيين.

 

ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة

 وفي وقت سابق لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية الغاء عقود شركات حليفه السابق إيلون ماسك مع الحكومة.

وأضاف بابتسامه خفيفة أنه كان يمزح بشأن النقطة الأخيرة.


إلا أنه أوضح أنه لا ينوي استعادة المفتاح الذهبي الرمزي الذي قدمه لماسك الأسبوع الماضي خلال حفل وداعي أقيم في المكتب البيضاوي، قبل أن يتفجر الخلاف بينهما.


ويهدد تفاقم الخلاف بين إدارة ترامب وماسك بالحد من قدرة كل من وزارة الدفاع البنتاجون وناسا، على تحقيق العديد من الأهداف المتعلقة بالفضاء، والعمليات العسكرية والأمنية، التي تُسهلها شركة سبيس إكس.


لاسيما أن ماسك كان ألمح قبل يومين إلى إمكانية وقف أعمال سبايس إكس وتعاون كبسولات "كرو دراجون" التي تعد الناقل الوحيد الموثوق لرواد الفضاء.

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ترامب إيلون ماسك الرئيس الأمريكى

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