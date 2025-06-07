ماسك يحذف تدوينات سابقة على إكس هاجم فيها ترامب

حذف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تدوينات على حسابه في منصة "إكس" نشرها، الخميس الماضي، هاجم فيها الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين المنشورات التي أزالها ماسك، اتهامه ترامب بالتورط في فضيحة رجل الأعمال المنتحر، جيفري إبستين.

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مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق



يذكر أن الخلافات بين ترامب وماسك بدأت قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس. وغادر ماسك إدارة الكفاءة الحكومية قبل أسبوع.

وندد ماسك بمشروع القانون، الذي يضم معظم أولويات ترامب الداخلية، ووصفه بأنه "شر مقيت" من شأنه أن يضيف الكثير إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.

في البداية التزم ترامب الصمت بينما كان ماسك يحاول نسف مشروع القانون، لكنه خرج عن صمته، الخميس، قائلًا للصحفيين إنه "يشعر بخيبة أمل شديدة" تجاه ماسك.

وأضاف: "أنا وإيلون ربطتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا كنا سنظل كذلك بعد الآن".

كما تبادل الاثنان الانتقادات على منصتيهما للتواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال" التابعة لترامب، و"إكس" التابعة لماسك.

وكتب ماسك الذي أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم ترامب وجمهوريين آخرين في انتخابات العام الماضي: "لولاي لخسر ترامب الانتخابات"، وفق رويترز.

كذلك اتهم ترامب بالتورط في فضيحة إبستين، من دون تقديم أدلة. وقال في منشور على "إكس": "آن الأوان للمفاجأة الكبرى، اسم دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب وراء عدم نشرها".

وجيفري إبستين متهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي، لكنه انتحر في السجن قبل محاكمته عام 2019.

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