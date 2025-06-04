وضع جثته داخل شنطة سفر، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب في قنا للمفتي

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي،شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، أوراق المتهم بقتل شاب ووضع جثته في شنطة سفر وإلقائها في ترعة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل الواقعة فى قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، في إبريل 2023 يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية، داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث، أن الجثة لشاب يدعى محمد عبد الحليم، في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية نجع رواي التابعة لمركز نجع حمادي.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه كان متغيبا، عن أسرته قبل الواقعة بأسبوع، وتم العثور على جثته متحللة داخل شنطة السفر ملقاة في ترعة تابعة لقرية بهجورة بنجع حمادي.

وبينت التحريات أن المتهم في الواقعة، ياسر. ح، عامل، ورفاعي.ث، ونجله، تخلصوا من المجني عليه، وألقوا جثته بسبب خلافات مالية بينهم.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 320 لسنة 2024، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 61 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم الثاني بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، والقضاء الدعوى للمتهم الأول لوفاته.

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