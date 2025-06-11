توفير سيارة "مهنتك مستقبلك" لتمكين السيدات اقتصاديًا في زاوية صقر بالبحيرة

تشهد قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير يوم الجمعة المقبل توفير سيارة التدريب المتنقلة ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المتكاملة وتعزيز العدالة الإجتماعية من خلال تمكين المواطنين اقتصاديًا وتنمية قدراتهم الإنتاجية، ويُعد برنامج "مهنتك مستقبلك" أحد المشروعات الرائدة التي تتبناها الدولة بهدف دمج فئات المجتمع في منظومة التنمية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.

التنسيق بين مديرية القوى العاملة بالبحيرة ومؤسسة حياة كريمة

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر بمحافظة البحيرة، مستهدفًا تدريب السيدات والفتيات من أبناء القرية والمناطق المجاورة على مهنة الخياطة والتفصيل، من خلال سيارة تدريب متنقلة مجهزة بالكامل، بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة بالبحيرة ومؤسسة "حياة كريمة"، وبمشاركة عدد من الشركاء في التنمية المجتمعية، ويهدف التدريب إلى الإرتقاء بمهارات السيدات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تضمن دخلًا مستدامًا.

المتدربات سيحصلن على شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة

وأكدت محافظ البحيرة، أن البرنامج يُعد خطوة فعالة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وتمكين المرأة في القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن المتدربات سيحصلن على شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة تؤهلهن للاندماج المباشر في سوق العمل،كما سيتم توفير فرص تدريب إضافية داخل مشغل "البحراوية" بالقرية، والمجهز لدعم المشروعات النسائية، وتناشد المحافظة جميع الراغبين في اكتساب مهنة تدر دخلًا مستدامًا بسرعة التسجيل والمشاركة في البرامج التدريبية، والتي تُعقد وفق جدول زمني محدد، مع تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لضمان استفادة حقيقية لجميع المتدربين.

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