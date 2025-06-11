البرازيل ضد باراجواي بث مباشر، انطلقت قبل قليل على ملعب سينتيناريو إحدى المواجهات الكلاسيكية بين منتخب أوروجواي ونظيره البرازيلي في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بث مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

تشكيل البرازيل المتوقع أمام باراجواي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ماركينيوس - فاندرسون - أليكساندرو

خط الوسط: برونو جيمارايش - كارلوس كاسيميرو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - ماتيوس كونيا - رافينيا - جابرييل مارتينيلي

وتحتل "بلاد السامبا" وصافة ترتيب التصفيات بـ7 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب الأرجنتين المتصدر، في حين يأتي منتخب أوروجواي في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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مباراة البرازيل والأوروغواي بث مباشر

🔄💜#البرازيل_الباراغواي

فضلوها ,المباراة كاملة❤️

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البرازيل ضد باراجواي

ويسعى منتخب السامبا إلى تحقيق أول انتصاراته تحت راية المدير الفني الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث تعادل سلبيًا في أول مباراة له بالجولة الماضية أمام الإكوادور 0-0.

ويعول المنتخب البرازيلي على نجومه الكبار ومن أبرزهم فينيسوس جونيور، ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 22 نقطة.

في المقابل، يدخل باراجواي المباراة بدوافع تنافسية عالية، حيث يتطلع إلى تحقيق الانتصار ومواصلة اللحاق بالمتصدر، حيث يحتل المركز الثالث برصيد برصيد 24 نقطة.

ويتأهل عن قارة أمريكا الجنوبية 6 منتخبات بشكل مباشر إلى مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، ويمكن أن يزيد العدد إلى 7 حال نجاح المنتخب الأخير في الملحق العالمي.

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