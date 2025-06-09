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رياضة

إستاد السلام يستضيف الدور النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر

إستاد السلام، فيتو
إستاد السلام، فيتو

كأس عاصمة مصر، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث لكأس عاصمة مصر على ملعب إستاد السلام يوم الخميس المقبل الموافق 12 يونيو الجاري.

 

موعد مباراة نهائي كاس عاصمة مصر والقناة الناقلة

وتقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل 12 يونيو الجاري على استاد السلاَم، في تمام الثامنة والنصف مساء.

وتنقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر شاشة قنوات أون سبورت، صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات البطولة.

 

سيراميكا يتأهل للنهائي للمرة الثالثة

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى الفوز على البنك الأهلي في نهائي البطولة للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد الفريق اللقب في آخر نسختين.

في المقابل، يسعى البنك الأهلي لحصد اللقب، ليصبح أول بطولة يتوج بها الفريق، منذ تأهله لمسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة تحديد المركز للثالث

فيما تُقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الإسماعيلي وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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