بعد تلميح ترامب بتورط أيادٍ خارجية، عمدة لوس أنجلوس تعتزم فرض حظر تجوال بالمدينة

أحداث لوس أنجلوس، أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، نقلا عن كارن باس، عمدة لوس أنجلوس، قولها: “سنتحدث عن حظر التجوال قريبا”.

عمدة لوس أنجلوس: سنتحدث عن حظر تجوال جزئي في المدينة قريبا

وأضافت أن الاعتقاد الأولي هو أن حظر التجوال لن يشمل وسط مدينة لوس أنجلوس بالكامل.

ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.

تصريحات ترامب جاءت في خطاب ألقاه في قاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة في قاعدة فورت براخ في نورث كارولاينا.

وأضاف ترامب: "لن نسمح باجتياح مدينة أمريكية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.

وتابع: "ما تشهدونه في كاليفورنيا هو هجوم شامل على السلم والنظام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلامًا أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس.

وذكر شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاجون، في منشور على منصة «إكس»، أن وزارة الدفاع "بصدد تعبئة 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، لوضعهم في خدمة الدولة الفيدرالية دعمًا لإدارة الهجرة والجمارك، وتمكين عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين من أداء واجباتهم بأمان".

وتشهد لوس أنجلوس احتجاجات عنيفة منذ أيام، على خلفية عمليات دهم واعتقالات موسّعة نفذتها سلطات الهجرة، وشملت مئات المهاجرين، غالبيتهم من أصول لاتينية.

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