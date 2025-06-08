عمدة لوس أنجلوس: نشر الحرس الوطني الأمريكي في المدينة تصعيد فوضوي

قال عمدة لوس أنجلوس مساء اليوم الأحد: إن نشر الحرس الوطني الأمريكي في المدينة تصعيد فوضوي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، ببدء انتشار عناصر من الحرس الوطني في ‎لوس أنجلوس.

نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدر رسمي.

وكان ترامب حذر، السبت، من أن الحكومة الفيدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة، ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها".

الاحتجاجات في لوس أنجلوس

وتستمر منذ الجمعة الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي ندد بها نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووصفها بأنها "تمرد" ضد الولايات المتحدة.

والسبت اشتبك أفراد الأمن مع المحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة باراماونت جنوب شرقي لوس أنجلوس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.

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