مدرب إنتر ميامي: الحضور الجماهيري الكبير للأهلي يحرمنا من أفضلية اللعب على أرضنا

تحدث خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وفجر ماسكيرانو مفاجأة في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه الأرجنتينية قائلا: “مواجهة الأهلي لا تعد على أرضنا رغم أنها بميامي بسبب حضور جماهير الأهلي الكبير”.

وأضاف ماسكيرانو: "شرف لي أن أكون مدربا لفريق سيشارك في بطولة مهمة مثل كأس العالم للأندية، سنبذل قصارى جهدنا ونسعى للمنافسة على أعلى مستوى وتحقيق نتائج جيدة، أعتقد أن الأجواء مشابهة لكأس العالم للمنتخبات، مع ثقافات ولغات مختلفة، لكنها ستكون أكثر شغفا".

وبسؤاله عن مواجهة الأهلي أجاب ماسكيرانو "أتوقع حضورا جماهيريا كبيرا من مصر، وأعلم أن هذه الفرق عادة ما تجذب جمهورا كبيرا للملاعب، خاصة في هذا النوع من المسابقات، أتوقعها مباراة صعبة ولا أعتقد أننا سنكون على أرضنا تماما بالرغم أنها في ميامي، فمثل تلك الفرق تجذب جماهيرا أكثر".

وتابع مدرب إنتر ميامي: "ميسي هو رقم واحد، وتجربة ليو مع الدوري الأمريكي تجربة جديرة بالاهتمام، ونجح في إحداث تأثيرا هائلا في هذا البلد والدوري الأمريكي استفاد من هذا التأثير الذي حققوه".

واختتم تصريحاته قائلا: "هدف إنتر ميامي محاولة المنافسة بأفضل ما لدينا، كما نفعل في جميع المسابقات، مع العلم أن هذه البطولة على أعلى مستوى وسنواجه فرقا رفيعة المستوى، ونسعى للحصول على فرصة للتأهل من دور المجموعات".

جلسة التصوير الرسمية للاعبي الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصوير رسمية، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك، والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة، وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.