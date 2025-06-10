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رياضة

قبل مونديال الأندية، أتلتيكو مدريد يتعاقد مع الحارس خوان موسو

موسو، فيتو
موسو، فيتو

 أعلن أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الحارس الأرجنتيني الدولي خوان موسو، 31 عامًا، بعقد يمتد حتى 2028، بعد اتفاق مع أتالانتا قبل الذهاب للمشاركة بكأس العالم للأندية.

كان موسو قد قضى الموسم الماضي معارًا لـ"الروخيلابنكوس".

 

ماذا قدم موسو مع أتليتكو؟

 وخاض موسو خلال موسمه الأول مع أتلتيكو 9 مباريات تنافسية، منها 7 في كأس الملك و2 في الدوري الإسباني، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

ويواصل موسو بهذا الانتقال تجربته الثالثة في الدوريات الأوروبية بعد أودينيزي (2021)، حيث لعب 3 مواسم وأتالانتا التي قضى معها 3 مواسم أيضًا، وتوج معها بالدوري الأوروبي وشارك في كأس السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد في وارسو.

وبدأ موسو مسيرته في أكاديمية ريجاتاس سان نيكولاس، ثم انتقل إلى راسينج في 2012، ليبدأ مشواره الاحترافي.

 

ومنذ انطلاقته مع المنتخب الأرجنتيني في 2019، فاز بكوبا أمريكا 2021 وكأس فيناليسيما 2022.

 

ويتواجد أتليتكو مدريد ضمن مجموعة B بكأس العالم للأندية، والتي تضم:

- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
- باريس سان جيرمان (فرنسا)
- بوتافوجو (البرازيل)
 - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)


موعد مباريات الجولة الأولى 

الأحد 15 يونيو 2025

باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد | 10.00 مساءا |  ستاد روز بول

الإثنين  16 يونيو 2025

بوتافوجو ضد سوندرز | 5.00 مساءا | ستاد لومن فيلد 
 

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أتلتيكو مدريد خوان موسو ماذا قدم موسو مع اتليتكو بكاس العالم للاندية أتلتيكو

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