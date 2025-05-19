أول تعليق من مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة الخامسة بالدوري الأمريكي

أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، أن فريقه يمر بديناميكية سلبية، تفاقمت بعد سقوطه على أرضه أمام أورلاندو سيتي، بثلاثية نظيفة في الدوري الأمريكي.

وأكد ماسكيرانو في مؤتمر صحفي، عقب اللقاء "الفريق خسر الكثير من الثقة، تراجع مستوانا على الصعيدين الفردي والجماعي، بالتأكيد حاولنا التحسن بطرق مختلفة وبأسماء مختلفة واليوم نعاني".

وتلقي إنتر ميامي خامس هزائمه في آخر 7 مباريات بالدوري الأمريكي وكأس أبطال الكونكاكاف، حيث يواجه مشكلات في خط الدفاع انعكست في تلقي شباكه 20 هدفا خلال هذه المباريات.



وبجانب سقوطه في 5 مباريات، تعادل إنتر ميامي بنتيجة 3-3 أمام سان خوسيه إيرثكويكس، وفاز 4-1 على نيويورك بولز.

وعن مباراة أورلاندو سيتي، قال ماسكيرانو "أعتقد أننا كنا نلعب جيدا في الشوط الأول ونسيطر على المباراة وحظينا بفرص أفضل للتسجيل".

وتابع: "لكن غفلنا مرة أخرى عن كرة سهلة نسبيا، ولم يحدث شيء. نحن في تلك اللحظات التي يؤدي فيها أي تشتت في الانتباه إلى استقبال هدف".

ميسي ينتقد التحكيم

وكان نجم الفريق، ليونيل ميسي، انتقد التحكيم عقب المباراة، وقال إن الهدف الأول جاء بعد تمريرة إلى حارس مرمى أورلاندو سيتي لم يحتسبها الحكم.

من ناحيته، تجنب ماسكيرانو، مهاجمة الحكام، وركز بدلا من ذلك على أخطائه التي كلفت فريقه، الكثير.

وقال المدرب الأرجنتيني: "الحقيقة هي أنه بخلاف واقع أن اللعبة مثيرة للجدل بسبب وجود تمريرة خلفية، لا يوجد شيء، فنحن نرتكب مرة أخرى نفس الأخطاء التي كلفتنا المباراة".

واختتم: "بالتأكيد أنا المسئول مرة أخرى. لا يمكننا السماح بالأخطاء التي نرتكبها، نحن كجهاز فني نفشل في الكثير من هذه الأمور، وعلينا أن نحاول إيجاد حلول لها حتى لا نستمر في الفشل، وليبدأ الفريق في تحقيق نتائج".

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