روبي تحيي حفل تخرج الدفعة الأولى من جامعتي لندن ووسط لانكشير (صور)

نظمت مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) بـ العاصمة الإدارية الجديدة حفلًا فنيًا، ضمن فعاليات تأتي تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لتخريج الدفعة الأولى من طلاب فرعي جامعتي لندن ووسط لانكشير بنهاية الشهر الجاري.

وقد شهد الحفل حضورًا كثيفًا، في إطار جهود الجامعة للترويج لتميزها الأكاديمي والاحتفال بطلابها المتفوقين.

حفل روبي بالجامعات الأوروبية

أحيت الحفل الفنانة روبي وأدت مجموعة من أشهر أغانيها مثل "حتة تانية" و"قلب بلاستيك"، إلى جانب باقة من الأغاني التي لاقت استحسانًا واسعًا من الحضور. وقد عكست الأجواء الحماسية والإبهار البصري على المسرح طاقة الشباب وحيويتهم، بينما أضاف كل من الرابر "تومي جان" والفنان "حسين" عروضًا موسيقية شبابية عصرية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب.

أنشئت الجامعات الأوروبية في مصر (EUE)، بموجب القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 والقانون رقم 162 لسنة 2018.

حفل روبي بالجامعات الأوروبية

معلومات عن الجامعات الأوروبية في مصر

وتضم الجامعات الاوروبية فرع جامعة لندن، وهي جامعة فيدرالية عريقة خرّجت 84 عالمًا حائزًا على جائزة نوبل. وتقدم الجامعة، من خلال كلياتها ومؤسساتها الشريكة، العديد من البرامج الدراسية المتميزة، أبرزها:

• كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE): المصنفة رقم 3 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية، وتقدم 12 تخصصًا فريدًا في الاقتصاد، العلوم السياسية، العلاقات الدولية، التنمية الدولية، التمويل، والإدارة.

حفل روبي بالجامعات الأوروبية



• الكلية الملكية في لندن (King’s College): المصنفة رقم 15 عالميًا في تخصص علم النفس، وقد حاز 14 عالمًا من خريجيها على جائزة نوبل، وتمنح درجة بكالوريوس علم النفس (BSc Psychology).

• كلية جولدسميث (Goldsmiths): التابعة لجامعة لندن، تمنح درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات بسبعة تخصصات حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتشمل: تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وإنترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، وتجربة المستخدم.

• الليسانس في القانون: يُقدم من خلال تحالف أكاديمي يضم مجموعة من كليات القانون الرائدة بجامعة لندن، وهي: كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، كلية بيركبيك (Birkbeck)، الكلية الملكية (King’s College)، كلية الملكة ماري (QMUL)، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، وكلية لندن الجامعية (UCL).

كما تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر جامعة وسط لانكشير (University of Central Lancashire)، التي تأسست عام 1828 وتُصنف من أوائل الجامعات البريطانية الرائدة في الشراكات الدولية وارتباطها بالصناعة.

وتمنح الجامعة درجات البكالوريوس في الهندسة ضمن عشرة تخصصات فريدة ومتميزة، تشمل: الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات الرياضية، هندسة الطيران، هندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، هندسة الميكاترونكس والأجهزة الذكية، هندسة التصنيع، هندسة الطاقة، الهندسة باستخدام الحاسوب، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات. وسيتم مستقبلًا منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.

وبالإضافة إلى هذين الفرعين، تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرعًا ثالثًا وهو جامعة شرق لندن (University of East London)، وهي جامعة حكومية عريقة يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 125 عامًا. وأطلقت بها الدراسة في سبتمبر الماضي، مقدمةً خمسة عشر برنامج بكالوريوس/ليسانس في تخصصات مطلوبة بقوة في السوق المصري والدولي، مثل العلاج الطبيعي، العلاج الرياضي، وشبكات الأمن السيبراني. كما تشمل برامج في مجالات الإبداع والابتكار مثل: الرسوم المتحركة، التصميم الجرافيكي، تصميم الأزياء، صناعة السينما، الإعلام والتواصل، الإنتاج الإعلامي، الصحافة، الدعاية والإعلان، والفنون الجميلة.

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