الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس "إيست لندن"

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس "إيست لندن"
ads

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور بول مارشال نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس جامعة إيست لندن

 بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، هويدا بركات مدير التعاون الأكاديمي الإقليمي لجامعة إيست لندن، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين،  محمود خليل مدير البرامج الدولية بكلية الهندسة، شيرين راضي مدير البرامج الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي؛ نحو البرامج المشتركة مع كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، إلى جانب توسيع الشراكة بين الجامعتين مع قرب بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس التعليم والطلاب الحاسبات والمعلومات ادارة الوافدين جامعة إيست لندن خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس كلية الحاسبات والمعلومات

مواد متعلقة

الجامعات الأهلية الجديدة، تعرف على جامعة السويس الأهلية وكلياتها

وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس استعدادا لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري (صور)

جامعة عين شمس تنظم حفل سحور رمضاني للخريجين

جناح مصر للطيران ببورصة برلين يشهد اجتماعات وفعاليات متعددة لتنشيط الحركة السياحية

تضم 14 كلية، تفاصيل إنشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي

القومي للبحوث الفلكية: نرصد الأهلة بأحدث المناظير بالتنسيق مع دار الإفتاء

الدراسة العام المقبل، كل ما تريد معرفته عن كليات جامعة دمنهور الأهلية
ads

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتمويل توريد القمح بقيمة 500 مليون دولار

أزمة في الأهلي بعد تحديد موعد القمة فجرا

سعر الفراخ اليوم،انخفاض في اسعار الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025

هل يلحق جراديشار بمباراة القمة؟ طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابته

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

موعد عرض أولى حلقات مسلسل “الغاوي” لـ أحمد مكى

منوعات

المزيد

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

رسائل خاصة من دار الإفتاء للصغار والكبار خلال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية