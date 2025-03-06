رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس "إيست لندن"

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور بول مارشال نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس جامعة إيست لندن

بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، هويدا بركات مدير التعاون الأكاديمي الإقليمي لجامعة إيست لندن، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، محمود خليل مدير البرامج الدولية بكلية الهندسة، شيرين راضي مدير البرامج الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي؛ نحو البرامج المشتركة مع كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، إلى جانب توسيع الشراكة بين الجامعتين مع قرب بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية الدولية.

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