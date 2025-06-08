الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

روبي تحيي حفلا غنائيا بمهرجان موازين المغربي في هذا الموعد

روبي
روبي

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان موازين في نسخته الـ 20، بدولة المغرب، وذلك يوم الجمعة الموافق  20 يونيو الجاري.

 

في هذا السياق، أحيت النجمة روبي ليلة استثنائية بالعاصمة الأردنية عمان، وأطلت خلال حفلها بإطلالة ساحرة باللون الأسود لتصعد على مسرح الحفل وسط تصفيق وصيحات من الجمهور المتواجد بالحفل لتبدأ حفلها وتقدم وصلة غنائية طويلة تخللها تفاعل الجمهور مع أغاني ورقصات روبي.

 

وحرصت روبي على تحية جمهورها بحفلها بالعاصمة عمان قائلة: بحب الأردن جدًا ليبادلها الجمهور التحية، وفي لفتة طريفة من روبي أثناء غناء أغنية بيداري كده قالت ممازحة جمهورها "بقالي 20 سنة بغنيها ولسة مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون" لتتعالى ضحكات الجمهور في الحفل.

 

وعلى جانب آخر، تتعاون روبي في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة ومختلفة سويا ستُطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

 

يشار إلى أن آخر أعمال روبي مسلسل إخواتى الذي عُرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، بمشاركة نيللي كريم، جيهان الشماشرجى، كندة علوش، وآخرين، إخراج محمد شاكر خضير.

 

 

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