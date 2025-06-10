البنك الدولي يقرض جنوب إفريقيا 1.5 مليار دولار لدعم البنية التحتية

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لدعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية في جنوب إفريقيا.

البنك الدولي يوافق على قرض لجنوب أفريقيا

وأعلن البنك، ومقره واشنطن، في بيان له أن هذه العملية تعالج تحديات البلاد المتمثلة في انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة من خلال تخفيف القيود في قطاعي الطاقة ونقل البضائع، وفقا لشبكة "بلومبرج".

وتعهدت جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الرئيسية للمنافسة لتعزيز اقتصادها المتعثر.

التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون

وأكد البنك أن برنامجه يساهم في تحسين أمن الطاقة، وزيادة كفاءة نقل البضائع، ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقال وزير المالية، إينوك جودونجوانا، في البيان: “ستساعدنا شراكتنا المستمرة مع البنك الدولي على المضي قدمًا بسرعة أكبر في الإصلاحات الحيوية لتحويل مشهد بنيتنا التحتية”.

ويوفر القرض أموالا لشركة إسكوم القابضة المملوكة للدولة لتعزيز شبكة توليد الطاقة المتجددة، وشركة ترانسنت، وهي شركة الموانئ والسكك الحديدية في جنوب إفريقيا، لزيادة سعة نقل البضائع.

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