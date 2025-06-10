وفاة سيدة وإصابة أخرى إثر تناول "حبة الغلال السامة" بالغربية

لقيت سيدة مصرعها وأُصيبت أخرى بحالة تسمم شديدة، اليوم الثلاثاء، إثر تناولهما قرصًا من "حبة الغلال السامة"، داخل محافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مستشفى السنطة العام يفيد بوصول سيدتين في حالة حرجة، إحداهما تُدعى "هدى ا م" 49 عامًا مقيمة بقرية شبرابيل مركز السنطة وقد توفيت فور وصولها، بينما تم إدخال الأخرى "ندى.م.ا.ال" 20 عامًا مقيمة بكفر الجزيرة مركز زفتى للعناية المركزة لمحاولة إنقاذها بعد ظهور أعراض التسمم الشديد عليها.

وكشفت التحريات الأولية بمحافظة الغربية أن السيدتين تناولتا قرص حفظ الغلال المعروف بخطورته الشديدة، والذي يحتوي على مواد شديدة السمية تؤدي للوفاة خلال وقت قصير في حال ابتلاعه.

وقد تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ودوافعها.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في الحادث، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطورة استخدام "حبة الغلال" لغير أغراضها، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر على حياة الإنسان.

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