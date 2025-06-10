وكيل ري الغربية تتفقد الترع وفروعها لمتابعة مناسيب المياه وحالة الجسور والزراعات

أجرت المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية بمحافظة الغربية جولة ميدانية شملت ترعة "ميت يزيد" وفروعها، وذلك لمتابعة مناسيب المياه، وحالة الجسور، والزراعات القائمة على جانبي الترع.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لضمان كفاءة منظومة الري والصرف بمحافظة الغربية.

وشملت الجولة متابعة استيفاء الدرجات المقررة خلف حجز بلتاج، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب في توزيع المياه بين مختلف المناطق الزراعية، والحفاظ على سلامة الجسور والمنشآت المائية.

كما تفقدت وكيل ري الغربية أعمال ترميم القطع بجسر مسقة الشروة، بحضور كل من مدير هندسة صرف قطور، ومسؤول التوجيه المائي بهندسة ري قطور، ومسؤول الإدارة الزراعية، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفقًا للمعايير الفنية، حفاظًا على سلامة الأراضي الزراعية والمناطق السكنية المحيطة.

وأكدت أن هذه الجولات التفقدية تأتي ضمن خطة الوزارة للتأكد من كفاءة البنية التحتية المائية، وضمان وصول المياه بالكميات المناسبة للمزارعين، مشددة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إدارة الموارد المائية.

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