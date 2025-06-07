السبت 07 يونيو 2025
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ضبط طالب جامعي دهس سيدة مسنة بسيارة بدون لوحات في طنطا

ضبط طالب جامعي دهس
ضبط طالب جامعي دهس سيدة مسنة بسيارة بدون لوحات في طنطا وفرّ

تمكنت مباحث الغربية من ضبط طالب جامعي يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تورطه في حادث مأساوي أودى بحياة سيدة مسنة بشارع النحاس في مدينة طنطا، أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع سيدة في العقد السادس من عمرها، تُدعى "ع. ل."، تبلغ من العمر 58 عامًا، إثر دهسها من قِبل سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية دون لوحات معدنية، وذلك أثناء عبورها شارع النحاس بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وفرّ قائد السيارة هاربًا عقب الحادث.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا وقوات النجدة إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وفاة السيدة في الحال متأثرة بإصابتها، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، فيما وجّه اللواء مدير مباحث الغربية بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم الهارب.

وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط شارع النحاس وعدد من الشوارع المجاورة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها مرخصة، وأن قائدها – وهو طالب جامعي – قام بنزع لوحاتها المعدنية عمدًا، وقادها بسرعة متهورة مستغلًا خلو الشوارع من المارة خلال عطلة عيد الأضحى.

وبعد تحديد هويته، نجحت قوة من مباحث أول طنطا في ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل.

ووجهت جهات التحقيق بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، كما قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة السيدة المتوفاة، واستدعاء أسرتها لإنهاء إجراءات التصريح بالدفن، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة جهودها لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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