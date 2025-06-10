يبحث عشاق الكرة العربية والآسيوية عن قناة مجانية تنقل مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره العماني، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبدالله الدولي في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة عالية حيث تتنافس جميع المنتخبات على حجز مقعدها في نهائيات كأس العالم 2026.

قناة مجانية تنقل مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يمكنك مشاهدة مباراة عمان وفلسطين مباشر، عن طريق قنوات «بي إن سبورتس»، بجانب شبكة قنوات «الكأس القطرية»، فضلًا عن «SCC» السعودية.

كما يمكنك متابعة مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025 عبر موقع فيتو الإخباري الذي يتابع المباراة لحظة بلحظة.

موعد مباراة فلسطين وعمان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فلسطين وعمان في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء 10 يونيو، في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويدخل المنتخبان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث يتطلع كلا المنتخبان إلى حجز مقعدهما في ملحق تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت الجولة الماضية مفاجآت عديدة، وخاصة بعدما سقط منتخب عمان أمام نظيره الأردن بثلاثية دون رد في هزيمة قاسية على العمانيين، بينما فاز منتخب فلسطين بقيادة الفدائي الفلسطيني وسام أبو علي على نظيره الكويتي بهدفين دون رد.

واشتعلت المنافسة على المقعد المشارك في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث حجز المنتخب الكوري الجنوبي التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 19 نقطة، ومنتخب الأردن النشامى كوصيف للمجموعة برصيد 16 نقطة.

ويمني منتخب عمان النفس بالفوز على فلسطين، وتعثر منتخب العراق أمام الأردن لضمان المشاركة في الملحق الآسيوي.

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