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رياضة

بعد تأهل النشامي، موعد مباراة الأردن والعراق بتصفيات آسيا لمونديال 2026

منتخب الأردن، فيتو
منتخب الأردن، فيتو

 يلتقي منتخب  الأردن أمام العراق، اليوم الثلاثاء، على ملعب عمان الدولي في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب الأردن مباراته أمام العراق بدون أي دوافع تنافسية، حيث ضمن التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم كأول المنتخبات العرب في آسيا، بعدما تمكن من الفوز في الجولة الماضية على نظيره العماني بثلاثية دون رد.

و يحتل الأردن المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف المتصدر كوريا الجنوبية صاحب الـ19 نقطة، واللذان ضمنا التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

في المقابل، منتخب العراق  ليس أمامه سوى الفوز على الاردن، ولذلك يتطلع للفوز بالثلاث نقاط من أجل ضمان اللعب في ملحق كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب العراق إلى مصالحة جماهيره خاصة بعد الخسارة أمام نظيره الكوري الجنوبي بالجولة الماضية، بهدفين دون رد، حيث يحتل أسود الرافدين المركز الثالث برصيد 12 نقطة.


موعد مباراة العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026

وتقام مباراة العراق والأردن، اليوم الثلاثاء 10 يونيو، في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب عمان الدولي.

 

القنوات الناقلة مباشر لمباراة العراق والأردن

ويمكنك مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن مباشر، من خلال العديد من القنوات، وهي كالتالي: بي إن سبورتس القطرية- الكاس القطرية- إس إس سي السعودية.

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