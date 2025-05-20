منتخب فلسطين يوجه ضربة قاصمة إلى الأهلي بشأن مشاركة وسام أبو علي بمونديال الأندية

أكد محمد شطارة المدير الإداري لمنتخب فلسطين، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي سيخوض مباراتي منتخب فلسطين أمام الكويت وعمان على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موقف وسام أبو علي من مباراة الأهلي وباتشوكا

وأضاف شطارة في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10، أن وسام أبو علي سينضم إلى صفوف الأهلي وسيلتحق ببعثة الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين.

وبالتالي وفق تصريحات المدير الإداري لمنتخب فلسطين، لن يلحق وسام أبو علي بمواجهة باتشوكا الودية يوم 8 في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد معسكر منتخب فلسطين

ويخوض منتخب فلسطين أول مواجهة في فترة التوقف الدولي أمام الكويت يوم 5 يونيو بينما ستكون المباراة الثانية أمام عمان يوم 10 من نفس الشهر، وبعدها سيطير وسام أبو علي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمرافقة بعثة الأهلي قبل أيام قليلة من المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي المقرر لها يوم 14 يونيو.

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