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رياضة

بطل أوروبا بالقوة الضاربة، قائمة باريس سان جيرمان لكأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

 كشف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي،عن قائمة لاعبيه لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق في أمريكا يوم 14 يونيو الحالي.

ويبدأ باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

قائمة باريس سان جيرمان لكأس العالم للأندية

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي نجم الفريق يعاني من إصابة، واضطر للانسحاب من معسكر منتخب فرنسا بعد تعرضه لإصابة عضلية في عضلة الفخذ الرباعية اليسرى

جاءت إصابة ديمبلي خلال مباراة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا، حيث ولن يكون متاحًا في مباراة فرنسا وألمانيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية، كما أن مشاركته في كأس العالم للأندية مُهددة خاصة في مرحلة دور المجموعات ولكنه يتواجد في القائمة المسافرة لفرنسا.

ويقع باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية إلى جانب أتلتيكو مدريد وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

 

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