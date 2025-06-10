البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو اقتصادات الخليج خلال عام 2025

أجرى البنك الدولي مراجعة جوهرية لتوقعاته الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، كاشفا عن تحولات متباينة مقارنة بتوقعات يناير الماضي.

نمو الاقتصادات الخليجية في عام 2025

وجاءت التحديثات الأبرز على النحو التالي:

- السعودية خفض توقعات النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 2.8%.

- الإمارات رفع التوقعات بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.6%.

- قطر خفض التوقعات بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4%.

- الكويت رفع التوقعات بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.2%.

- سلطنة_عُمان رفع التوقعات بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3%.

- البحرين رفع التوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5%.

ووفقا للتقرير الصادر اليوم، تعزى الارتفاعات الكبيرة في توقعات الإمارات (4.6%) وعُمان (3%) إلى تسارع استثمارات القطاع غير النفطي وزيادة التنويع الاقتصادي، بينما يرتبط خفض توقعات السعودية (2.8%) وقطر (2.4%) بتباطؤ الإنتاج النفطي وتراجع الطلب العالمي على الطاقة.

أشار البنك إلى أن الكويت (2.2%) والبحرين (3.5%) تستفيدان من الإصلاحات المالية وبرامج التحفيز المحلي، رغم تأثرهما بالتقلبات النفطية.

يسلط التقرير الضوء على فجوة الأداء بين الاقتصادات الأكثر تنوعًا (كالإمارات) وتلك المعتمدة على الهيدروكربونات.

يُختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار أسواق النفط العالمية ونجاح خطط التحول الاقتصادي، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

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