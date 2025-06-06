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أخبار مصر

غرفة شركات السياحة: تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة

مناسك الحج
مناسك الحج
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 قال أحمد أبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن البعثة الرسمية للحج السياحي خصصت فرق دعم فني ولوجستي للتعامل مع أي طارئ خلال تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة.

 

تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

 وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن ممثلي غرفة الشركات بالبعثة يتواصلون بشكل مباشر مع مشرفي الشركات للاطمئنان على الحجاج، مشددًا على استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية مناسك الحج.

وأشار إلى أن هناك تواصل علي مدار الساعة مع شركتي الماسية مشارق والراجحي المختصين بخدمة حجاج السياحة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع معهما لموسم الحج، موضحا أن الاتفاق يتضمن كافة الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاح بمخيمات منى بكافة تفاصيلها بشكل دقيق.

مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر

وتابع رئيس لجنة السياحة الدينية أنه تم تشكيل لجنة مصرية سعودية مشتركة ممثل فيها كل من وزارة السياحة والآثار والغرفة وشركات الطوافة،  للمتابعة على مدار الساعة للخدمات المقدمة لحجاج السياحة ومراقبة الالتزام بالاتفاق الموقع بين الغرفة والشركات وما تضمنه من كافة تفاصيل الخدمات المقدمة للحجاج.
 

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