السياحة: عودة 2200 حاج من الأراضي المقدسة عبر 28 رحلة جوية

واصلت وزارة السياحة والآثار، متابعتها، لانطلاق رحلات طيران عودة حجاج السياحة لموسم حج 1446هـ إلى أرض الوطن والتي بدأ انطلاقها أمس من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث غادرت حتى الآن 28 رحلة جوية تحمل على متنها 2200 حاج سياحة مصري.

انطلاق موسم عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

ومن المقرر أن تستمر باقي رحلات عودة حجاج السياحة على مدار الأيام المقبلة انطلاقًا من مطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بجانب رحلات عودة الحج السياحي البري.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن إجمالي عدد حجاج السياحة العائدين ضمن رحلات الطيران هذا الموسم يقدر بنحو 33172 حاج سياحة.

أداء طواف الوداع إيذانا بانتهاء مناسك الحج

وأوضحت أن شركات السياحة كانت قد بدأت أول أمس نقل حجاجها من مشعر منى إلى مكة المكرمة، تمهيدًا لأداء طواف الوداع إيذانًا بانتهاء مناسك الحج ومن ثم انطلاق رحلات العودة التي ستستمر تباعًا حتى اكتمال عودة جميع حجاج السياحة بسلامة الله إلى أرض الوطن، مشيدة بما شهده موسم الحج السياحي هذا العام من تنظيم متميز ونجاح في خطة تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة وفق الضوابط المعتمدة.

وفي إطار تسهيل عمليات التفويج، فهناك لجنتين فرعيتين من بعثة الحج السياحي تم تخصيصهم بمطاري كل من الملك عبد العزيز بمدينة جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، لمتابعة رحلات العودة بشكل مباشر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يضمن سلامة وراحة حجاج السياحة.

وتواصل باقي لجان الوزارة المتواجدة حاليًا بالأراضي السعودية متابعتها على مدار الساعة إجراءات عودة جميع حجاج السياحة، بجانب المتابعة اليومية لأحوال الحجاج المقيمين حاليًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ممن يستكملون البرامج المعتمدة لشركات السياحة قبل موعد عودتهم.

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