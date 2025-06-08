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السياحة تعلن استضافة 1000 حاج اقتصادي في أبراج الحج الفاخر بمنى

مخيمات حجاج قرعة
مخيمات حجاج قرعة الحج السياحي، فيتو

أعلنت غرفة شركات السياحة أن شركة الماسية مشارق لخدمات الحجاج المسؤولة عن خدمات حجاج السياحة البري والخمس نجوم، قررت ترقية استثنائية لما يقرب من 1000 من حجاج البرامج الاقتصادية المصريين، واستضافتهم في الأبراج المخصصة للحج الفاخر بمشعر منى.

استضافة ونقل حجاج المستويين البري و5 نجوم 

جاء ذلك دون تكليف الحجاج أو شركات السياحة أية مبالغ إضافية وتقديرا من الماسية للحجاج المصريين بشكل عام، وحجاج السياحة بصورة خاصة في ظل التعاون الكبير بين الماسية وغرفة شركات السياحة لأول مرة في موسم الحج.

 كما يأتي ضمن خطة الماسية لتحسين تجربة الحج وتوفير أعلى مستويات الراحة للحجاج المصريين.

 

ووجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خطابا رسميا إلى الماسية لخدمات الحجاج، أعربت فيه الغرفة عن بالغ شكرها وتقديرها للماسية على جهودها المتميزة وتعاونها المثمر خلال موسم الحج السياحي لعام 1446هـ.

وأكدت الغرفة أن روح التكامل بين العاملين في الشركة – ممثلين في أسرة مشارق الماسية – وباقي الجهات العاملة في منظومة الحج، كانت وستظل حجر الأساس في تحقيق راحة الحجاج المصريين وتلبية احتياجاتهم.

دعم برامج الحج السياحي المصري

وأشار الخطاب إلى أن الترقية التي قدمتها الماسية للحجاج المصريين من برامج الحج الاقتصادي والتي جاءت على مرحلتين، تعكس دعمًا مباشرًا وفعّالًا للقطاع السياحي، وتُعد دليلًا على التزام الشركة بتقديم خدمات راقية ترقى لتطلعات الحجاج المصريين.

وأشادت الغرفة بالمستوى الرفيع من الاحترافية في خدمة حجاج السياحة والتعامل الراقي من طاقم الشركة، والاهتمام الفعلي بجودة الخدمات المقدمة، معتبرة أن "الماسية" باتت شريكًا استراتيجيًا يُعتمد عليه لإنجاح موسم الحج عامًا بعد عام.

وفي ختام الخطاب، تمنت الغرفة للشركة دوام التوفيق والنجاح، مشيدة بما وصفته بـ"النموذج المشرف" في تقديم الخدمة، و"الشريك الموثوق" في موسم الحج السياحي.

تقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام

من جانبه، قال علي بندقجي، رئيس مجلس إدارة الماسية: إن الشركة تمكنت من تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج السياحة والاقتصادي والبري، لم تتلقَّ أي شكوى، وغرفة السياحة سجلت صفر مشاكل، مشيرا إلي أنه تم تخصيص 1000 مكان في أبراج A الفاخرة، حيث تم تسكين أكثر من 900 حاج مصري من مختلف الفئات، في تجربة نوعية تعكس الالتزام بخدمة جميع الحجاج بنفس المستوى من الجودة والاهتمام.

بدوره، أكد محمود الدمنهوري، مستشار الماسية أن الشركة أوفت بكافة وعودها ولم تُسجّل أي ملاحظات سلبية من الحجاج أو الجهات المعنية، وما تحقق هذا الموسم يمثل نموذجًا يُحتذى به على مستوى الخدمة والتنسيق بين الفرق الميدانية.

 وأضاف ان استضافة آلاف حاج مهما تكلفت لا تساوي فرحة الحجاج أولا، وتكريم اشقائنا المصريين وحسن خدمتهم من جهة أخرى.

وشدد على الالتزام الدائم بتقديم خدمات ذات جودة استثنائية لضيوف الرحمن، معتبرًا أن نجاح هذا الموسم ليس نهاية المطاف، بل خطوة على طريق مواسم أكثر تطورًا ورضًا للحجاج المصريين، بجميع فئاتهم.

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