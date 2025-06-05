الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

مصنع 144 الحربي يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم

وزارة الإنتاج الحربي،
وزارة الإنتاج الحربي، فيتو

وقعت شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بهدف التعاون لإنشاء شراكة إستراتيجية للإستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الطرفين، وذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى للشركات والوحدات التابعة بضرورة الانفتاح والتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة بما يسهم فى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات. 

تطوير عمليات التصنيع

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب شركة بنها للصناعات الإلكترونية، المهندس طارق العباسى رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وأكد المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، على أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتعاون الطرفين فى عدد من المجالات وهى (تنظيم برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات الكوادر البشرية لدى الطرفين، التعاون فى إعداد مؤتمرات وورش العمل، العمل على تطوير عمليات التصنيع والوصول إلى أفضل الممارسات الهندسية، ضمان جودة المنتجات من خلال تطبيق معايير الجودة الدولية فى كافة مراحل التصنيع، التعاون فى إعداد الخطط التسويقية والحملات الترويجية وإقامة المعارض، التعاون فى المشروعات القومية ومشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى).

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

ومن جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن ثقته في نجاح هذا التعاون، وذلك لما تقدمه وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي، بما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وفنية يحتاجها الطلاب والدارسين لتحويل المخرجات البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.

شركة بنها للصناعات الإلكترونية

جدير بالذكر أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة  من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي -  الميكروويف - المحطات اللاسلكية  - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد  - محطات الإعاقة الإلكترونية )، هذا فضلًا عن إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية  - الحاسبات الشخصية – التابلت - اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض باستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED  و LCD، لوحات إعلانية كبيرة، لوحات توزيع الكهرباء ذات الضغط المنخفض، مكبرات الصوت ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية الخطط التسويقية القوات المسلحة اللمبات الموفرة للطاقة المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
ads

الأكثر قراءة

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تعرف على آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads