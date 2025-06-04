وسط غياب وزير الدفاع الأمريكي، قرار عسكري "مرتقب" للناتو لمواجهة التهديد الروسي

يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) توسيع قدراته العسكرية بشكل كبير لتعزيز الردع والدفاع في مواجهة التهديد المستمر من روسيا، وذلك من خلال رفع الأهداف الحالية بنحو 30 بالمئة.

وتتضمن الأهداف الجديدة زيادة المخزونات من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر.

ولتلبية هذه الأهداف، من المتوقع أن تتلقى الدول الأعضاء في الناتو أهدافا وطنية محدثة في إطار التخطيط الدفاعي.

ومن المقرر اعتماد هذه الأهداف رسميا خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، الخميس، في ظل غياب وزير الدفاع الأمريكي بيت هاجسيث عن المؤتمر الذي يضم 50 وزير دفاع ويناقش تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يصل هيغسيث بعد انتهاء الاجتماع ولن يشارك حتى عبر الفيديو.

هذا الغياب يعكس تحولا في موقف إدارة الولايات المتحدة تجاه الحرب في أوكرانيا، إذ بدأ البنتاجون يبتعد تدريجيا عن الدور القيادي الذي كان يتولاه في تنسيق الدعم العسكري الغربي لكييف منذ 2022، والذي كان يشمل حضور وزير الدفاع السابق لويد أوستن واجتماعات شهرية مع أكثر من 50 دولة مشاركة في تقديم مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 126 مليار دولار، منها أكثر من 66.5 مليار دولار أمريكي.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أمس، أن هيغسيث تلقى إحاطات منتظمة حول سير هجمات المسيرات الأوكرانية على مطارات عسكرية روسية الأحد، لكنه لم يتواصل مع ممثلي كييف بهذا الشأن.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف الجديدة سيكون تحديا، إذ يقول مسؤولون عسكريون كبار إن الدول الأعضاء تتخلف بالفعل بنحو 30 بالمئة عن تحقيق الأهداف الحالية.

ولا تزال الأهداف الوطنية الدقيقة مصنفة على أنها سرية، رغم أنه من المتوقع الكشف عن بعض التفاصيل بعد اجتماع الخميس.

وفي ألمانيا، تُقدّر مصادر عسكرية أن الجيش الألماني، المعروف باسم البوندسفير، قد يحتاج إلى زيادة قوامه بعشرات الآلاف من الجنود ليواكب المتطلبات، مقارنة بحجمه الحالي البالغ نحو 182 ألف جندي.

كما يُتوقع القيام باستثمارات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوي.

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