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خارج الحدود

مبعوث ترامب: أوكرانيا لن تصبح جزء من الناتو

الناتو
الناتو

قال كيث كيلوج المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا وروسيا، إن أوكرانيا لن تصبح جزءا من الناتو، ولم تتم مناقشة مسألة انضمام كييف إلى هذا الحلف.

وأضاف كيلوج في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية: "لقد أوضحنا الأمر جليا: الناتو غير وارد بالنسبة لأوكرانيا. أنتم (أوكرانيا) لن تنضموا إلى الناتو. هذه الفكرة ليست بالجديدة. لقد تحدثنا عن ذلك منذ عام 2008، عندما أخبر السفير الأمريكي لدى روسيا بين عامي 2005 و2008 ويليام بيرنز وزيرة الخارجية الأمريكية بين عامي 2005 و2009 كوندوليزا رايس أن هذا هدف بعيد المنال.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على الرغم من رغبة فلاديمير زيلينسكي في انضمام أوكرانيا إلى الناتو، فإن هذا لن يحدث أبدا. ويرى ترامب أن الصراع الأوكراني ربما بدأ بسبب رغبة السلطات في كييف في الانضمام إلى الحلف.

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أوكرانيا أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج الناتو

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