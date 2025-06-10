الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

تغريم طالبة 20 ألف جنيه لنشر صور صديقتها على مواقع البحث عن عريس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم طالبة مبلغ 20 ألف جنيه لاتهامها بنشر صور لصديقتها على بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالزواج بغرض الانتقام منها بسبب خلافات بينهما. 

البداية كانت عندما تقدمت فتاة ببلاغ لمباحث جرائم الإنترنت، تتهم صديقتها باستغلال عدد من صورها الشخصية والتي سبق أن التقطتاها سويا، ونشرتها على صفحات خاصة بالزواج وطلب عريس الموجودة على بعض مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وغيرها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت تلك الجريمة بغرض الانتقام من المجني عليها لخلافات بينهما فقامت بإرسال صورها إلى صفحات البحث عن عريس منتحلة صفتها .

واتهمت المجني عليها المتهمة بالتشهير بها بقصد الإضرار الأدبي والمعنوي بها.

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