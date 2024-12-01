عدلي القيعي يقدم بلاغا ضد إعلامي شهير بتهمة التشهير وإساءة السمعة

تقدم محامي عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، ببلاغ رسمي في النيابة العامة ضد إعلامي شهير، بتهمة نشر صور له عليها عبارات تشهير وإساءة للسمعة، خلال الصفحة الخاصة بالإعلامي.

عدلي القيعي يحرر بلاغا ضد إعلامي شهير

وكان عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، كشف أن زميله في عضوية مجلس إدارة الشركة مرشح لأن يكون أحد أعضاء المجلس الجديد لاتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة.

وأوضح عدلي القيعي في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه يعلم أن أحمد حسام عوض تلقى عرضًا لدخول أحد القوائم المترشحة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إلا أنه أي “عوض” لم يحسم قراره حتى الآن بخوض انتخابات اتحاد الكرة من عدمه.

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