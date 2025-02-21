الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أول ظهور للفنانة الكويتية إلهام الفضالة بعد تبرئتها من تهمة التشهير

إلهام الفضالة
إلهام الفضالة

ظهرت الفنانة إلهام الفضالة، لأول مرة بعد الحكم ببراءتها من تهمة تصوير ونشر صور امرأة دون إذن خلال إعلان طبي في تركيا.

 

في هذا السياق نشرت الفنانة الكويتية مجموعة صور ومقاطع فيديو لها عبر حسابها على "انستجرام" خلال حفل تدشين مجموعة جديدة من المجوهرات لإحدى العلامة التجارية. 

وقضت محكمة الاستئناف الكويتية ببراءة الفضالة بعد مراجعة الأدلة التي أكدت عدم وجود تعمد في التصوير أو النشر، ما أدى إلى الحكم ببراءة الفنانة من تهمة التشهير.

وتعود بداية الواقعة إلى شهر أغسطس 2023، حيث شاركت إلهام الفضالة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن واقعة استغربتها، حين طالبتها سيدة بحذف الفيديو الذي التقطته بهاتفها.

وقالت إن السيدة بررت طلبها، بأنها تُعرف في بلدها بارتداء غطاء الرأس، بينما كانت تكشف شعرها في ذلك الوقت، وهو ما أثار استياء الممثلة الكويتية، لترفض حذف الفيديو.

وظهرت الفضالة في صورة تجمعها بالفنانتين بثينة الرئيسي، وغدير السبتي، معلقة: "جمعة راقية وجميلة، ولمة حبايب بمناسبة تدشين الكولكشن الرمضاني من مجوهرات غويشة الأربش"

ويُعرض للفنانة الكويتية مسلسل "بيت حمولة" ضمن موسم دراما رمضان، ويشاركها في البطولة كل من طيف، شهد الياسين، ليالي دهراب، ومن تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد بشير الهواري.

 

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إلهام الفاضلة التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي تهمة التشهير محكمة الاستئناف ليالي دهراب

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