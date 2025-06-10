قائمة أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

غادر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي تُقام خلال الفترة من منتصف يونيو حتى منتصف يوليو.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى مغادرة أتليتكو المدينة الرياضية في سيرو ديل إسبينو صباح اليوم متجهًا إلى مطار مدريد - باراخاس، حيث استقل طائرة خاصة متجهة إلى لوس أنجلوس، التي ستكون المقر الرئيسي لإقامة الفريق خلال البطولة.

قائمة أتلتيكو مدريد الإسباني

وضمت قائمة الفريق التي أعلنها المدرب دييجو سيميوني 30 لاعبًا بينهم 6 من خريجي أكاديمية النادي الذين أظهروا جاهزيتهم خلال التحضيرات الأخيرة.

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد الكاملة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو، يان أوبلاك، أنطونيو جوميز، خوان إسكيفيل.

الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، سيزار أزبيليكويتا، كليمنت لينجليت، ناويل مولينا، أكسل فيتسل، خافي جالان، رينيلدو ماندافا، لو نورماند، كوستيس.

الوسط: كونور جالاجر، رودريجو دي بول، كوكي، بابلو باريروس، توماس ليمار، سامو لينو، ماركوس يورينتي، رودريجو ريكيلمي، خافي سيرانو، توفيق سيدو، ريان بلعيد.

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألكسندر سورلوث، أنخيل كوريا، كارلوس مارتن، جوليان ألفاريز، جوليانو سيميوني.

ويغيب عن القائمة 12 لاعبًا دوليًا انضموا لمنتخباتهم الوطنية باستثناء لو نورماند وكليمنت لينجليت اللذين انضما مباشرة إلى بعثة الفريق.

وسيلتحق كل من يان أوبلاك، ناويل مولينا، خوسيه ماريا خيمينيز، رودريجو دي بول، جوليانو سيميوني، كونور جالاجر، أنخيل كوريا، جوليان ألفاريز، وألكسندر سورلوث بالفريق في لوس أنجلوس فور انتهاء التزاماتهم الدولية.

وسيخوض أتلتيكو مدريد، مباراتين في لوس أنجلوس أمام باريس سان جيرمان وبوتافوجو البرازيلي، بينما سيلعب مباراة ثالثة في سياتل ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في إطار منافسات البطولة التي تشهد مشاركة أقوى الأندية العالمية.

ويتواجد أتليتكو مدريد ضمن مجموعة B بكأس العالم للأندية والتي تضم:

- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

- باريس سان جيرمان (فرنسا)

- بوتافوجو (البرازيل)

- سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)



موعد مباريات الجولة الأولى

الأحد 15 يونيو 2025

باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد | 10.00 مساء | ستاد روز بول

الإثنين 16 يونيو 2025

بوتافوجو ضد سوندرز | 5.00 مساء | ستاد لومن فيلد

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