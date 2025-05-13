خسارة سيدات الأهلى أمام بترو أتليتكو الأنجولي في نهائي السوبر الأفريقي لليد

انتهت مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد سيدات، بفوز بترو أتلتيكو الأنجولي على الأهلي، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، لتختتم «سيدات يد الأهلي» البطولة بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

انتهت المباراة بتتويج بطل أنجولا بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على «سيدات الأهلي» بنتيجة ٢٥-١٤ بعد مباراة قوية من الفريقين.

ويخوض «رجال يد الأهلي» نهائي كأس السوبر في العاشرة والنصف مساء اليوم أمام فريق الترجي التونسي.

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