المؤبد لبائعة خضراوات بتهمة الإتجار في الحشيش بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لبائعة خضار وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالإتجار في الـ"حشيش" المخدر، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

وتعود أحداث القضية ليوم 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة:- "منال م ح ا" السن: 33 سنة - بائعة خضار، في الجناية رقم 2214 لسنة 2025 الخصوص المقيدة برقم 471 لسنة 2025 کلی جنوب بنها، لأنها في أحرزت جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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