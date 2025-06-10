الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطة متكاملة لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بالوادى الجديد (صور)

مديرية التضامن الاجتماعى،
مديرية التضامن الاجتماعى، ڤيتو

 نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، تحت إشراف محمد منير العديسي وكيل الوزارة، خطة موسعة لذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك على مدار أربعة أيام متواصلة خلال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفى إطار دور الوزارة فى دعم الفئات المستحقة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

 

وأكد العديسي، أن هذا الجهد يأتى ضمن توجيهات الدولة بتكثيف العمل المجتمعى خلال المناسبات الدينية، مشيدًا بالدور الذى قامت به الفرق الميدانية طوال أيام العيد، وما أظهروه من التزام وإخلاص فى أداء المهام.

 

 وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، لـ «ڤيتو»: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل أعضاء فريق العمل، من موظفى التضامن، والجمعيات الشريكة، واللجان المشرفة، وكذلك فريق الجزارة، على ما قدموه من نموذج مشرف للعمل الجماعى لخدمة الأسر المستحقة. لقد كنتم عند حسن الظن، وأثبتّم أن العمل بروح الفريق هو طريق النجاح".

 من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء حجازى، مدير إدارة بالتضامن الاجتماعى، بالوادي الجديد، والتى تابعت ميدانيًا أعمال الذبح والتوزيع، أن الجهود التى بُذلت من الجميع كانت على أعلى مستوى من التنظيم والتعاون، مضيفة أن فريق الجزارة بقيادة الحاج سيد النايب وأبنائه، كان شريكًا رئيسيًا فى نجاح المهمة، لما أظهروه من احترافية وأمانة على مدار خمس سنوات متتالية.

وأكدت حجازى، أن هذا العمل لم يكن ليكتمل دون إخلاص وتفانى هؤلاء الرجال الذين يستحقون لقب "الجنود المجهولين"، معربة عن أملها فى استمرار هذا التعاون الخيرى خلال الأعوام القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسر الاولي بالرعاية التضامن الاجتماعي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العمل المجتمعي المؤسسات الاهلية المناسبات الدينية الوادى الجديد تعزيز الحماية الاجتماعية توزيع لحوم الاضاحي خلال عيد الأضحى ذوى الاحتياجات الخاصة عيد الأضحي المبارك مديرية التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

البنك المركزي يكشف حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

بيركبوا مراوح، التعليم تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 (صور)

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

المزيد

انفوجراف

امتحانات الثانوية العامة 2025.. 4 تعليمات مهمة للتعامل مع البابل شيت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية