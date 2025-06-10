خطة متكاملة لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بالوادى الجديد (صور)

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، تحت إشراف محمد منير العديسي وكيل الوزارة، خطة موسعة لذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك على مدار أربعة أيام متواصلة خلال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفى إطار دور الوزارة فى دعم الفئات المستحقة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد العديسي، أن هذا الجهد يأتى ضمن توجيهات الدولة بتكثيف العمل المجتمعى خلال المناسبات الدينية، مشيدًا بالدور الذى قامت به الفرق الميدانية طوال أيام العيد، وما أظهروه من التزام وإخلاص فى أداء المهام.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، لـ «ڤيتو»: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل أعضاء فريق العمل، من موظفى التضامن، والجمعيات الشريكة، واللجان المشرفة، وكذلك فريق الجزارة، على ما قدموه من نموذج مشرف للعمل الجماعى لخدمة الأسر المستحقة. لقد كنتم عند حسن الظن، وأثبتّم أن العمل بروح الفريق هو طريق النجاح".

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء حجازى، مدير إدارة بالتضامن الاجتماعى، بالوادي الجديد، والتى تابعت ميدانيًا أعمال الذبح والتوزيع، أن الجهود التى بُذلت من الجميع كانت على أعلى مستوى من التنظيم والتعاون، مضيفة أن فريق الجزارة بقيادة الحاج سيد النايب وأبنائه، كان شريكًا رئيسيًا فى نجاح المهمة، لما أظهروه من احترافية وأمانة على مدار خمس سنوات متتالية.

وأكدت حجازى، أن هذا العمل لم يكن ليكتمل دون إخلاص وتفانى هؤلاء الرجال الذين يستحقون لقب "الجنود المجهولين"، معربة عن أملها فى استمرار هذا التعاون الخيرى خلال الأعوام القادمة.

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