الإثنين 09 يونيو 2025
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محافظات

تسليم 22 ماكينة خياطة وشنطة أدوات صيانة لأوائل دورات مديرية العمل بالوادي الجديد

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

 كرمت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أوائل خريجي الدورات التدريبية المهنية التي نفذتها مديرية العمل بالمحافظة، للشباب بمركزي الداخلة وبلاط، بحضور أحمد طليب مدير عام مديرية العمل، وحامد الشيخ نائب رئيس مركز الداخلة.

 

وسلّمت نائب المحافظ الخريجين البالغ عددهم 22 شابًا وشابة، عدد 11 ماكينة خياطة و11 شنطة أدوات صيانة، كما منحتهم مكافآت مالية تشجيعية؛ تقديرًا لتميزهم في الدورات التي تم تنفيذها في مجالات التفصيل والخياطة والطاقة الشمسية والكهرباء والسباكة الصحية والحرف البيئية.

كما وجّهت نائب محافظ الوادى الجديد، بالتنسيق بين المديرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتمويل ودعم الشباب الراغبين في الحصول على قروض مُيسّرة لإقامة مشروعات صغيرة تتيح لهم فرص عمل وعائد اقتصادي، وكذلك التوسع في تنفيذ الدورات التدريبية في مجالات الطاقة الشمسية والحرف اليدوية والبيئية.

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الدورات التدريبيه الحرف اليدوية والبيئية الحرف اليدوية الحرف البيئية المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد

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