توزيع لحوم أضاحي 50 رأس ماشية على الأسر المستحقة بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار توزيع لحوم أضاحي 50 رأس ماشية على الأسر المستحقة بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توزيع 3900 كجم لحوم لمستفيدي "تكافل وكرامة".

ووجّه المحافظ الشكر لمؤسسات (مصر الخير، ونبض الحياة، نور على نور، ومصطفى محمود، صناع الخير، الأورمان) على مساهماتهم الإنسانية البارزة.

وأشاد محافظ الوادى الجديد، بدور لجان التوزيع المعنية بوصول الدعم لمستحقيه، ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع وتغطية كافة القرى والمدن بالمحافظة.

وأشار الزملوط، إلى أن عمليات التوزيع تمت وفقًا لآليات دقيقة لضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بشفافية وعدالة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء العمل المجتمعي في مختلف المناطق.

وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة أنشطة موسعة تنفذها محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، خلال موسم العيد، في إطار رؤيتهم لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء المحافظة.

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