الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

نتيجة الفصل الدراسي
نتيجة الفصل الدراسي الثاني
ads

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة، من الصف الثالث إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024 -2025، بعد قليل.

وتتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع التعليم الأساسي.

 

نتيجة الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب صفوف النقل الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها علي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

 

رابط بوابة التعليم الأساسي 

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة نصف العام بالقاهرة  لطلاب صفوف النقل الان من خلال المتحدث الآلي من على الموقع الالكتروني من هنــــا 

 

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة 

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بعد قليل.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف  (الأول والثاني الإعدادي).

 

ويمكن الحصول علي نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وإدخال الرقم القومي للطالب والمرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي  والفصل الدراسي ثم الضغط علي كلمة عرض النتيجة.


وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترم الثاني 2025 الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعليم القاهرة رابط بوابة التعليم الأساسي صفوف النقل الابتدائي صفوف النقل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موقع التعليم الأساسي نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني نتيجة الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

ندوة لاتحاد المصريين بأوروبا تنتقد تضارب سياسات "المركزي" وحكومة مدبولي، وتحذر من هروب المستثمرين

بيركبوا مراوح، التعليم تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 (صور)

الخليج والجامعة العربية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية