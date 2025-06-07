ليلى طاهر تكشف قصة تغيير اسمها بسبب السينما ورمسيس نجيب

كشفت الفنانة ليلى طاهر، قصة تغيير اسمها على يد المخرج والمنتج الكبير رمسيس نجيب، مع انطلاقتها الأولى في السينما وعالم التمثيل.

جذور اسم ليلى طاهر الحقيقي والرسمي

وقالت ليلى طاهر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أحب ليلى وشيرويت، ولا يمكنني أن انسلخ من شيرويت لأنها أصولي وجذوري؛ رغم أن عائلتي كلها تناديني حاليا بـ "ليلى" بسبب طول مدة مشواري الفني".

من اكتشف موهبة ليلى طاهر

ولفتت:"رمسيس نجيب هو من اكتشف موهبتي، واختار لي ليلى طاهر كاسم فني لي، وهذا كان مزعجًا لي في بداية الأمر".

وأوضحت:"اقترح علي رمسيس نجيب اسما فنيا سهل الحفظ وأصابني الضيق في البداية حبا في اسم "شيرويت" وسألته:"ليه هو انا اسمي وحش؟" فأجابنى:"اسمك حلو وشيك أوي بس صعب يقرأ عند وضعه على أفيش السينما، إحنا مش هنحفظ الناس الاسم هما اللي هيقرأوه".

وتابعت: في هذه اللحظة اقتنعت بحجته، وتذكرت كيف كان المدرسون في المدرسة يخطئون في نطق اسمى، كانوا بيقروا اسمي شيروت وشروت وثروت وأي حاجة غير شيرويت، لذا قررت الموافقة علي اسم ليلى طاهر حبًا في الفنانة الراحلة ليلى مراد.

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