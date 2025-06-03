الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على المتهم بقتل جاره بطلقات نارية في رمضان الماضي بقنا

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل جاره بطلقات نارية في شهر رمضان الماضي داخل قرية الهيشة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد شهرين من هروبه.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي في شهر رمضان الماضي بمقتل شاب بطلقات نارية على يد آخر جاره في قرية الهيشة التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن المتهم في الواقعة ع.ح، قام بقتل جاره عشان المجني عليه اتهمه بسرقة الموتوسيكل الخاص نظرًا لوجود خلافات مالية سابقة بينهما وفر هاربًا.

وبعد شهرين من هروبه تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز شرطة نجع حمادي مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي

مواد متعلقة

تفاصيل مقتل مزارع على يد قريبه بقرية السمطا في قنا

تشميع مركز جراحة مخ وأعصاب مخالف في قنا (صور)

محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بنادي الشرطة

اختتام فعاليات "أيام قنا السينمائية" وتكريم المتميزين في دورتها التجريبية الثانية

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

الله ينتقم منك يا أمريكا، وداع مؤثر ومبكي من أطفال لأمهم شهيدة المساعدات برفح (فيديو)

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

قرار رسمي من مجلس الفيفا بشأن لمس الكرة مرتين

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

ضبط 4 شباب اقتحموا لجان امتحانات الإعدادية بالعجمي بأسلحة بيضاء (صور)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج وما أفضلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية