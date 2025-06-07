جريمة مأساوية تنتهي بقتل أم على يد نجلها في الشرقية

صرّحت النيابة العامة بدفن جثمان ربة منزل لقيت مصرعها على يد نجلها، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية اللازمة، في واقعة مأساوية شهدتها إحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى.

مضطرب نفسيًا ينهي حياة والدته ويصيب والده وشقيقته بالشرقية

شهدت قرية كشيك التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية جريمة مأساوية في أول أيام عيد الأضحى، بعدما أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على قتل والدته وإصابة والده وشقيقته بإصابات بالغة، وذلك عقب ساعات قليلة من خروجه من مصحة نفسية لعلاج الإدمان.

ووفقًا للتحريات الأولية، فقد اعتدى الشاب "أحمد. ع. أ"، 22 عامًا، طالب بكلية التجارة (الابن الوحيد) ومقيم قرية كشيك، على أفراد أسرته مستخدمًا أداة حادة داخل منزل العائلة، ما أسفر عن مقتل والدته "ابتسام. م"، ربة منزل، في الحال، فيما تم نقل والده "عبد السلام. ع" وشقيقته "ندى" إلى أحد المستشفيات الخاصة في حالة حرجة نتيجة إصاباتهما الخطيرة.

اصطحاب متهم بقتل والدته والشروع في قتل والده وشقيقته لتمثيل الجريمة

وشهدت لحظات الجريمة حالة من الذعر الشديد داخل المنزل، إلا أن شقيقته الثانية "ياسمين" تمكنت من الفرار وطلب النجدة، مما ساعد في سرعة وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، كما تم اصطحاب المتهم لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

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