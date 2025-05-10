السبت 10 مايو 2025
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حوادث

ضبط 405 كيلوجرامات حشيش وبانجو و29 ألف قرص مخدر بحوزة 429 متهما بالمحافظات

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

 

التصدي لترويج المخدرات بالمحافظات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 429 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "29 كيلوجرام بانجو، و376 كيلوجرام حشيش، و15 كيلوجرام هيروين، و7 كيلوجرامات آيس، و4 كيلوجرامات شابو، و28 كيلوجرام هيدرو،3 كيلو بودر، 2 كيلوجرام إستروكس، 20 جرامًا فودو، و29 ألف قرص مخدر".

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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