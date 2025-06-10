السجن 3 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل مواطن بالمقطم

قضت محكمة مستأنف القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه، لاتهامه بالشروع في قتل مواطن بدائرة قسم شرطة المقطم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن أ. خ. عاطل قام بالاشتراك مع آخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، باستخدام القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه و. س.، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به، وكان من شأن ذلك تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر حال حمله سلاحا ناريا (بندقية خرطوش)، ثم أطلق منه طلقتين استقرتا بجسد الضحية محدثا إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن وقدمه اليسرى.



شرع مع آخر في قتل المجني عليه

ووجهت النيابة إلى المتهم أنه بالاشتراك مع آخر شرعا في قتل المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلقا نحوه طلقتين من السلاح الناري استقرتا بساقيه وقدميه، فأحدثا به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كما أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية خرطوش وطلقات بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن العام.

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