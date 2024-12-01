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حوادث

رافض ياخد الدواء، التحقيقات تكشف سبب شروع عامل في قتل زوجته بالجيزة

شروع في قتل، فيتو
شروع في قتل، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في شروع عامل في قتل زوجته، حيث سدد لها عدة طعنات، لرفضه تناول علاج الاكتئاب الذي يعاني منه، في منطقة أطفيح.

 

وكشفت التحقيقات ان المتهم “وليد م”، 44 سنة، عامل، يعاني من حالة اكتئاب، ويتردد على العيادات النفسية، بسبب عدم رغبته في تناوله العلاج، وعند إلحاح زوجته له بأخذ العلاج، طعنها عدة طعنات بالبطن من سلاح أبيض سكين.

 

وتستمع جهات التحقيق لأسرتي الضحية والمتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

القبض علي المتهم بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج في أطفيح.

 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث يعاني من الاكتئاب، وأصيب بحالة هياج لطلب زوجته منه تناول الدواء، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض. حيث
 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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