الثلاثاء 10 يونيو 2025
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التحفظ على 9.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

مضبوطات الدقيق المدعم،
مضبوطات الدقيق المدعم، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة.

 وشارك في الحملة كل من: مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

 وقد أسفرت الحملة عن تحرير 114 مخالفة تموينية، منها 49 محضرا للمخابز متنوعة، ما بين تصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن الإنتاج عن 90 جراما للرغيف، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، أو عدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة، وعدم نظافة أدوات العجين، و65 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الأسواق والمحال التجارية.

 كما تحفظت الحملة على 9 أطنان و500 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج مخابز منظومة الخبز محملة على سيارة نقل، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليم المتهم حضوريا لمركز شرطة الفيوم.

 

تكثيف الحملات على أسواق الفيوم

 وتكثف الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية تموين الفيوم حملاتها على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم خلال العيد

 كما تكثف حملاتها على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار، وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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